di Daniela Pesoli – Potranno continuare gli interventi di recupero della villa di località Acquatraversa a Formia, confiscata ad un boss della camorra.

La Regione Lazio ha concesso un finanziamento di 67 mila euro all’associazione Alternata Silos che la gestisce insieme alla onlus L’Aquilone e alla cooperativa Nuovo Orizzonte.

La villa, con piscina, campo di bocce e una decina di stanze, è stata sottratta alla criminalità nel 2000 e affidata al comune di Formia.

Qualche anno dopo, l’amministrazione comunale l’ha consegnata alle tre associazioni che hanno deciso di trasformarla in un laboratorio sociale per l’inclusione delle persone diversamente abili e l’accoglienza di donne rifugiate e minori in condizioni di difficoltà.

Questo il progetto finanziato dalla Regione, insieme ad altri presentati da enti e associazioni di tutto il Lazio impegnati nel recupero di beni confiscati alle mafie da destinare a scopi sociali, per un totale di oltre un milione di euro.

Entro il mese di gennaio verranno finanziati altri progetti. Nell’area pontina riguardano Latina, Gaeta, Sabaudia e Aprilia.