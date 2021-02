Dopo aver incontrato la cittadinanza alla presenza del senatore Gianfranco Rufa, commissario provinciale Lega, e Gianluca Corradini, responsabile dell’area Sud del Carroccio, il partito dichiara di essere pronto a guidare un processo virtuoso per la rinascita di Formia.

”La Lega sarà protagonista alle prossime comunali – è spiegato in una nota -. Formia ha bisogno di risollevarsi. L’esperienza amministrativa della Villa è stata un disastro sotto tutti i punti di vista. La città è in ginocchio e le forze produttive sono ormai inascoltate, alcune delle quali guardano altrove. Dunque, bisogna ricostruire il collante tra i piccoli e medi imprenditori con il Comune il cui timone deve essere affidato ad un Sindaco e ad un’amministrazione esperta e competente con una chiara visione non solo della città ma del futuro del territorio”.

Formia deve tornare ad essere centrale nel Golfo e in provincia, ma anche a livello regionale, ne è convinta la Lega che ha un’agenda chiara sia sul miglioramento della qualità dei servizi sia sulla valorizzazione e sullo sviluppo del territorio.

Secondo Rufa ”il partito di Formia ha una classe dirigente all’altezza del gravoso compito che le spetta. Ho trovato un gruppo affiatato, che mi ha illustrato nel dettaglio i tanti progetti in cantiere al fine di rimettere al centro Formia nello scenario politico-amministrativo che merita”.