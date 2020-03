di Daniela Pesoli – Sta facendo il giro del web l’appello del primo ufficiale della Costa Victoria, bloccata dal 25 marzo al porto di Civitavecchia dopo che una passeggera argentina è risultata positiva al Coronavirus e fatta sbarcare a Creta.

Da allora, nessun porto ha voluto far sbarcare tutti i passeggeri e l’equipaggio. Finora sono stati fatti scendere solo pochi passeggeri e una minima parte dell’equipaggio, 50 addetti su 776.

Le incertezze sullo sbarco e le condizioni di salute del personale, qualcuno avrebbe i sintomi del contagio, hanno indotto il primo ufficiale a lanciare un disperato appello al Presidente della Repubblica per chiedere di far tornare tutti a casa.

Un caso seguito con apprensione anche in provincia di Latina perché l’ufficiale è Massimo Castiello, di Formia, isolato in cabina come tutti i suoi colleghi.

“Fateci scendere. Non siamo untori, ma marittimi e lavoratori italiani”. Queste alcune delle parole pronunciate da Castiello, rappresentando il disagio di chi sta vivendo giorni drammatici.

Castiello ha sottolineato che nessuno è colpevole dell’arrivo del virus sulla nave da crociera e che tutti vogliono tornare a casa in sicurezza, ma che al momento il personale non è stato sottoposto neanche a tampone.

Il primo ufficiale formiano ha stigmatizzato, in particolare, l’atteggiamento dei porti italiani che hanno rifiutato l’approdo della Victoria e dei politici che nulla avrebbero fatto concretamente per aiutarli. Fino ad arrivare a dire di essere stato tentato di ammainare la bandiera tricolore che svetta sulla nave.