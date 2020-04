Nuove modalità anche per le ricorrenze religiose, durante la pandemia. In occasione della domenica odierna delle Palme, che non si può celebrare come di abitudine, il Comune di Formia invia rametti di ulivo, legati con nastro tricolore, in tutta la città.

Le palme sono state benedette nella chiesa del Carmine alla presenza del sindaco Paola Villa, del vice sindaco Carmina Trillino, di rappresentanti della polizia locale e di volontari della protezione civile Ver sud pontino.

Questi ultimi distribuiranno le palme questa mattina in quindici luoghi della città, dalle chiese ai cimiteri, dalle piazze ai monumenti.

“Un gesto silenzioso ma forte – commenta il sindaco Paola Villa – per ringraziare tutti quei cittadini che rispettando le regole restano a casa e con il loro gesto salvano loro e tutti noi”.