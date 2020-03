Abusando della propria posizione lavorativa di medico, avrebbe postato numerosi messaggi vocali su Whatsapp con i quali paventava falsi casi di positività di persone al virus “Covid-19”.

Per questa ragione un medico di Formia è stato denunciato dai carabinieri dopo accurate indagini per procurato allarme per diffusione di notizie false sul Coronavirus.

I casi non erano accertati, ma il dottore ha creato tra gli utenti e comunque tra la popolazione in generale una situazione di grande allarme sociale.