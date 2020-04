Arrestato dalla polizia ferroviaria di Formia per detenzione di droga. L’uomo, del Gambia, è stato notato scendere da un treno proveniente da Napoli.

Alla vista degli agenti che stavano effettuando alcuni controlli l’uomo ha cercato di raggiungere velocemente l’uscita dalla stazione attraversando i binari.

Immediatamente fermato, l’uomo ha mostrato da subito segni di nervosismo tali da indurre gli agenti ad un controllo più approfondito.

Accompagnato negli uffici della polizia ferroviaria è stato trovato in possesso di circa un etto di sostanza stupefacente, presumibilmente eroina e cocaina, già suddivisa in dosi e un bilancino di precisione.

L’uomo, che su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato portato in carcere ed è stato anche sanzionato per aver violato le disposizioni governative vigenti sugli spostamenti non giustificati.