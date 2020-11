La notizia era nell’aria da diverse ore, ormai, ed alla fine quanto previsto si è verificato.

Il sindaco di Formia, Paola Villa, ha rassegnato le sue dimissioni da primo cittadino.

Una mossa obbligata da parte della Villa, che ora avrà 20 giorni di tempo per confermare o revocare il proprio provvedimento. Un periodo di tempo ulteriore che potrebbe servire a ricompattare una maggioranza che, probabilmente, non c’è più.

Un provvedimento che arriva all’immediata vigilia del consiglio comunale di oggi pomeriggio che, numeri alla mano, avrebbe potuto far cadere la giunta al momento del voto sul bilancio

In questo momento, infatti, due suoi consiglieri comunale sono passati all’opposizione e ci sono i consiglieri del gruppo Ripartiamo con Voi che, anche se dichiaratisi indipendenti, non sarebbero disposti a dare sostegno sul bilancio.

Come dicevamo, ora il sindaco Villa ha 20 giorni per ricompattare la propria maggioranza. Un periodo di tempo che, se non sfruttato a dovere, porterà alla caduta della giunta ed al commissariamento del comune.