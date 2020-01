di Daniela Pesoli – A Formia si cerca di approvare il bilancio di previsione 2020 e di recuperare il ritardo accumulato nel dotarsi dell’importante documento di programmazione.

La prima mossa è stata la convocazione della commissione consiliare, che ha iniziato l’esame del documento da parte degli assessori che poi dovrà passare in giunta e quindi in consiglio comunale per l’ok definitivo.

Un iter che proseguirà con le riunioni con all’ordine del giorno gli argomenti specifici del bilancio e la prima è stata fissata a martedì pomeriggio, dove si parlerà soprattutto di viabilità e sviluppo urbanistico.

Successivamente verranno vagliati gli altri capitoli del bilancio per programmare tutte le attività dell’amministrazione comunale non solo per il 2020, ma anche per i periodi successivi nell’ambito del bilancio pluriennale 2020-2022.

Una corsa contro il tempo con la necessità di arrivare al più presto all’approvazione del bilancio, pena la gestione in esercizio provvisorio.