di Daniela Pesoli – Nel corso del prossimo anno dovrebbe entrare in vigore il piano di utilizzo degli arenili, di recente adeguato dal comune di Formia alle nuove direttive regionali attraverso uno schema di variante approvato a metà dicembre dalla giunta.

Sono i tempi indicati dall’assessore all’urbanistica Paolo Mazza nell’incontro che gli amministratori hanno avuto nella sala Ribaud con tecnici, associazioni, forze politiche e cittadini per illustrare e condividere i contenuti di un piano che non coinvolge solo il demanio marittimo, ma anche importanti settori della comunità, come ha sottolineato il sindaco Paola Villa.

L’assessore Mazza ha specificato gli obiettivi dello schema di variante quali l’aggiornamento della dividente demaniale, l’individuazione della linea di costa naturale bassa, l’aggiornamento dell’albo delle concessioni, l’individuazione degli ambiti omogenei, e soprattutto, l’articolazione delle diverse tipologie di utilizzazione degli arenili, ricordando che il 50% di questi dovrà essere adibito a spiagge libere e spiagge libere con servizi e l’altro 50% a concessioni.

Dopo l’illustrazione tecnica della variante, molti contributi e suggerimenti sono arrivati da operatori e associazioni di categoria (Cna balneatori, Consormare, Consulta della disabilità, Formia viva, Lega navale, Confcommercio, Fiv).

Sempre per ampliare il dibattito sul piano degli utilizzi degli arenili e ricevere ulteriori contributi dai portatori di interesse, nei prossimi giorni sarà creato un link che permetterà di prendere visione di tutti gli atti.