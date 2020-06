“L’estensione del servizio di emodinamica h 12 è un fatto assolutamente positivo. Si tratta di una notizia che il nostro territorio aspetta da molto tempo, considerata l’importanza dell’emodinamica nella cura dell’infarto, per la quale vogliamo fare il nostro plauso al direttore Casati e all’azienda tutta”.

Con queste parole Gennaro Ciaramella, presidente del Pd di Formia e il segretario Pd Formia, Luca Magliozzi, commentano la notizia del potenziamento di un servizio fondamentale soprattutto in un Dea di I livello.

“Siamo convinti e consapevoli, allo stesso tempo, di come questo non sia un punto di arrivo: l’ospedale di Formia deve essere ulteriormente “riempito” dei servizi che un Dea, come è il nostro, deve garantire. Sappiamo bene che non è semplice: il commissariamento della sanità laziale ha prodotto tagli e disservizi che hanno generato – spiegano – criticità in tutta la regione e, in particolare, nelle piccole realtà territoriali come la nostra. Finalmente, però, quella stagione è alle spalle”.

Lo stesso Pd locale in una fase aveva fortemente sollecitato alcuni interventi tra cui proprio il potenziamento del servizio di emodinamica che, in una struttura deputata alle emergenze urgenze, è una priorità per assicurare l’efficienza dei servizi.

“Grazie al lavoro straordinario delle giunte Zingaretti si è chiusa la fase dei tagli e si è aperta la fase degli investimenti. Tra questi, il nuovo ospedale del Golfo che sorgerà a Formia e darà un grande contributo a tutto il Lazio meridionale – concludono – in termini sanitari ed economici. Un progetto che, come centrosinistra, ci soddisfa soprattutto guardando al passato, quando lo abbiamo proposto e, in svariate fasi, siamo stati gli unici a crederci. Nel frattempo, è necessario dotare il Dono Svizzero di maggiori servizi, di potenziarne la strumentazione diagnostica e di incrementare il personale medico e infermieristico”.