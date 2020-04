Il consiglio comunale di Formia ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 varando una manovra di un milione di euro per l’emergenza Coronavirus.

La seduta si è svolta ieri pomeriggio, per la prima volta in modalità videoconferenza con consiglieri in aula e altri collegati da remoto, con al centro del dibattito soprattutto il maxi emendamento necessario ad adeguare il bilancio alla fase emergenziale della crisi sanitaria.

Emendamento illustrato dal sindaco Paola Villa, che ha evidenziato gli interventi messi in campo per far fronte ai maggiori costi da affrontare a sostegno di imprese e famiglie e contestualmente alle minori entrate previste, data la difficoltà dei contribuenti a pagare quanto dovuto.

La manovra per l’emergenza, simbolicamente chiamata Post Fata Resurgo (il motto della Fenice “dopo la morte mi rialzo”) è divisa in due parti: i fondi messi a disposizione da Governo e Regione Lazio (415 mila euro) e le risorse comunali individuate dall’assemblea dei capigruppo (605 mila euro).

“Un Fondo che sarà flessibile – spiega il presidente del consiglio comunale Pasquale Di Gabriele – perché interverrà su più direttrici e si adeguerà all’evoluzione dell’emergenza”.

Il Fondo di emergenza è stato approvato all’unanimità, senza distinzioni di casacche politiche.

“Ho sempre ribadito – dichiara a questo proposito il consigliere di minoranza Gianfranco Conte – che in una condizione di assoluta emergenza come questa del Covid-19 un’opposizione responsabile non fa ostruzionismo, ma si stringe intorno alle istituzioni. Non è questo il momento delle polemiche e delle critiche, per questo ho votato a favore del maxi emendamento ma ho deciso di astenermi dalla votazione del bilancio preventivo”.

Una linea di astensione, al momento di approvare il bilancio triennale di previsione, seguita anche da altri consiglieri di opposizione.

“Soltanto tre su nove – commenta Di Gabriele – dalla minoranza hanno votato contro. In questo caso, perché l’approvazione del bilancio è un momento importante per un’amministrazione comunale, chi si è astenuto o ha lasciato l’aula al momento del voto ha dato un importante segnale di apertura”.