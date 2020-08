Assemblea regionale ieri, a Formia, di Riva Destra, il movimento federato a Fratelli d’Italia.

Un’assemblea alla quale hanno partecipato, fisicamente o in collegamento telefonico, personalità di spicco di FdI come l’europarlamentare Nicola Procaccini, il senatore Nicola Calandrini, il deputato Paolo Trancassini ed il suo vice Antonio Abbate. Presenti inoltre il senatore Massimo Ruspandini da Frosinone ed il deputato Mauro Rotelli da Viterbo.

Via telefono è intervenuto anche il candidato alla presidenza della regione Marche, Francesco Acquaroli, anche lui sostenuto dal movimento.

Insomma, Riva Destra si conferma alleato importate di Fratelli d’Italia in un periodo come questo, elettorale, nel quale per ottenre risultati e consensi biogna aggregare, e non dividere.

Oltre agli ospiti, già citati, a fare gli onori di casa Marco Micacchi, coordinatore regionale del Lazio, i coordinatori provinciali di Riva Destra, Daniele Colasanti (Frosinone), Lorenzo Loiacono (Roma Capitale), Loredana Vaccarotti (Viterbo) e Stefano Zangrillo (Latina).