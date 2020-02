di Daniela Pesoli – Il critico d’arte Philippe Daverio, per la sua rubrica “Museo aggratis” all’interno della trasmissione “Striscia la notizia” di Canale 5, ieri sera ha scelto di visitare i siti archeologici di Formia.

Un servizio di tre minuti che ha permesso di far conoscere ad una vasta fetta di pubblico televisivo la Real Villa Caposele, proprietà dei Borbone, la Fontana dell’Appia Antica a San Remigio e il Cisternone, maestoso esempio di ingegneria idraulica di epoca romana.

Quest’ultimo, ha evidenziato Daverio, è un “museo aggratis” ogni prima domenica del mese.

Daverio, che ha presentato questi siti come bellezze italiane ancora tutte da scoprire e da preservare, ha illustrato la loro storia, il significato, le caratteristiche tecniche.

Un’illustrazione dotta, come è nello stile di Philippe Daverio, ma anche accessibile come richiede il linguaggio televisivo, che ha messo in evidenza importanti pezzi di storia pontina.

Sicuramente una importante vetrina promozionale per Formia e i suoi reperti archeologici.