di Daniela Pesoli – “Da rifiuti a risorse” prende il via. E’ un’iniziativa del comune di Formia che prevede l’installazione di contenitori per la raccolta dell’olio esausto nei centri anziani del territorio. Una nuova filiera di riciclo voluta dal direttore generale di Formia rifiuti zero, Raffaele Rizzo, e dall’assessore alle politiche ambientali Orlando Giovannone.

Il servizio sarà a disposizione di tutti i cittadini da lunedì 23 dicembre. Si potrà recarsi presso i centri anziani e depositare le bottiglie di olio da cucina nell’apposito contenitore.

A fini didattici sono stati distribuiti alcuni contenitori anche agli studenti del liceo classico Vitruvio Pollione e dell’istituto alberghiero Celletti e alla “Casa Giusta”, bene confiscato alla criminalità organizzata.

“Si è valutato da un’indagine del Cnr che circa sette chili di olio per ogni persona in un anno vengono riversate nelle fognature – sottolinea Giovannone – e questo con un aggravio dell’efficienza del sistema di depurazione, oltre ai residui che sono presenti nei fanghi e quindi vanno all’agricoltura”.

L’obiettivo è quello di ridurne il quantitativo attraverso questo modello di raccolta, per la prima volta sperimentato in Italia.

“L’iniziativa – conclude Giovannone – è legata all’aspetto sociale, dando la possibilità di instaurare nel territorio una rete con i circoli anziani che provvederanno alla raccolta degli olii per tutta la città.”