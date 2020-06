Quattro giorni di controlli serrati dei carabinieri a Formia. nel corso delle veriche sono state denunciate 4 persone. Nello specifico si tratta di una 29enne di Formia per il reato di “guida in stato di ebbrezza alcolica” in quanto controllata a bordo di un’auto e sottoposta ad accertamenti etilometrici è risultata positiva con tasso alcolemico pari a 15 g/l..

Denunciato anche un 49enne di Cassino per il reato di “rifiuto di sottoporsi ad accertamento per lo stato di ebbrezza”.

L’uomo è stato controllato a Scauri alla guida di un’auto di cui, poco prima aveva perso il controllo andando a sbattere contro altri due veicoli regolarmente parcheggiati sul lato destro della carreggiata, danneggiandoli, ma si è rifiutato di sottoporsi ai dovuti accertamenti.

Porto abusivo di armi è il reato contestato ad un 24enne di Caserta che, fermato e controllato su un’auto, a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un coltello da taglio e punta di genere proibito nonchè di un proiettile per arma da sparo a “tamburo” che nascondeva all’interno del vano porta oggetti.

Un 34enne di Itri è stato, invece, denunciato per il reato di “evasione ed inosservanza dei provvedimenti di autorità”.

Attualmente sottoposto agli arresti domiciliari si era allontanato dall’abitazione. Al momento del ritorno i militari gli hanno sequestrato un telefono cellulare perchè, come disposto dall’autorità giudiziaria del tribunale di Cassino, aveva il divieto assoluto di comunicare, anche telefonicamente o con altro mezzo informatico o telematico, con persone diverse dai familiari conviventi.

Nell’ambito della stessa attività segnalavano all’autorità amministrativa per “possesso di sostanza stupefacente per uso personale” un 26enne di Minturno trovato in possesso di grammi 4,85 di “hashish” e, successivamente presso il proprio domicilio, di ulteriori grammi 12,70 di analogo stupefacente.

Nel corso delle operazioni sono stati, inoltre, controllati 47 autoveicoli, identificate 94 persone, di cui 5 gravate da precedenti di polizia, elevate 9 contravvenzioni al codice della strada, sottoposti a sequestro amministrativo 2 veicoli ed eseguite 9 perquisizioni personali/veicolari/domiciliari.