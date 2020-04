di Daniela Pesoli – Fratelli di Italia incalza sindaco e giunta di Formia sullo sport, presentando un pacchetto di proposte a sostegno del settore “che una volta – dichiara il partito di opposizione – una volta era il fiore all’occhiello della città”.

L’imperativo è quello di favorire associazioni e attività territoriali “negli ultimi mesi e ancor di più in questo momento totalmente abbandonate a loro stesse”.

Fratelli di Italia chiede, quindi, di sospendere tutte le imposte comunali fino al 31 dicembre 2020 e una rateizzazione in 15 mensilità a partire da gennaio 2021 delle somme dovute.

Ed ancora, rinnovare le concessioni e le autorizzazioni per l’utilizzo di strutture pubbliche di un anno con blocco dei canoni di locazione fino al 31 dicembre 2020 e con pagamento in 15 rate mensili a partire da gennaio 2021.

Il gruppo propone, infine, di istituire bandi comunali a sostegno delle attività sportive non appena si ripartirà, un fondo di contributo in conto canone per il rimborso degli affitti pagati dalle associazioni ai privati per il periodo emergenziale e un bando da destinare alle famiglie a basso reddito per il rimborso delle quote di iscrizione pagate per far praticare sport ai figli.