di Daniela Pesoli – Saranno interrogate lunedì prossimo alle 10 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Cassino, Salvatore Scalera, le due persone di Formia arrestate ieri dalla polizia per estorsione e usura ai danni di un uomo in stato di bisogno.

I due, ognuno per proprio conto, avrebbero prestato soldi alla vittima – in totale circa 40 mila euro compreso un vecchio debito del 2011 – pretendendo per la restituzione tassi di interesse fino al 400 per cento annui.

Si tratta di due persone incensurate, finite nel carcere di Cassino a seguito di un’indagine avviata dal commissariato dopo che i familiari dell’uomo vittima di estorsione e usura, anch’egli di Formia, avevano allertato il 113 perché si era allontanato da casa in preda allo sconforto, evidentemente provato dalle difficoltà incontrate nella restituzione delle somme ricevute in prestito.

Rintracciato in una zona montuosa ai confini con la provincia di Frosinone, l’uomo aveva negato l’esistenza di debiti, ma le intercettazioni attivate dagli inquirenti hanno permesso di scoprire le pressioni e le minacce telefoniche che da tempo riceveva dai due.

Inoltre, nelle abitazioni degli arrestati, sono stati sequestrati cambiali e assegni dati a garanzia dei prestiti ricevuti.

Di qui l’ordinanza di custodia cautelare in carcere scattata ieri.

Un indagato è difeso dagli avvocati Pasquale Di Gabriele e Filiberto D’Urgolo, l’altro da Pasquale Di Gabriele e Lucia Flagiello.