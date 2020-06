Il servizio di emodinamica all’ospedale Dono Svizzero di Formia è attiva H12.

La comunicazione ufficiale arriva dalla Asl di Latina che annuncia come il servizio sarà assicurato dalle 8 alle 20.

“L’estensione alle 12 ore del servizio di emodinamica di Formia rientra nella programmazione regionale per un Dea I livello e rappresenta un primo passo di ricostruzione importantissimo. I benefici della procedura di emodinamica – spiega la Asl di Latina – nei pazienti con Infarto del Miocardio ( Sindrome coronarica acuta STEMI) sono ormai ampiamente dimostrati per la particolare situazione geografica della provincia di Latina”.

L’emodinamica di Formia, inoltre, è punto di riferimento anche per i pazienti delle vicine province di Frosinone e Caserta.

L’estensione h12 rappresenta un tassello fondamentale per la sanità in tutta la provincia di Latina ed in particolare per l’area del sud pontino ed un Dea di I livello come quello di Formia deputato alle emergenze e urgenze che, a causa della carenza di personale potrebbe, da anni non riusciva a dare stabilità al servizio in termini di pieno funzionamento.

“Il risultato è stato raggiunto grazie ad un importante investimento sul personale che ha permesso l’estensione del servizio alle 12 ore e che ottimisticamente ci fanno ben sperare in un prossimo allargamento alla copertura completa alle 24 ore. Gli avvisi ed i concorsi per l’assunzione di nuovi cardiologi emodinamisti guardano in questa direzione. Un giorno “buono” in cui, un importante tassello – conclude la Asl – ci consente di invertire il trend degli ultimi anni e cominciare a guardare il futuro in ottica di sviluppo”.