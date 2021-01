Stava cercando di raggiungere la località ciociara di San Giorgio a Liri violando la quarantena alla quale sono obbligate le persone riscontrate positive al covid 19.

E’ accaduto ad una donna di Formia, bloccata mentre era in viaggio.

La donna, e l’uomo di 32 anni che viaggiava con lei, è stata fermata durante un controllo della circolazione effettuato durante il coprifuoco, quindi dopo le ore 22.

Dopo gli accertamenti del caso, i due sono stati sanzionati per aver violato la normativa per il contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19 e per non aver rispettato l’obbligo di permanenza in casa nelle ore notturne.