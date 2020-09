Il ponte di Penitro, chiuso dal 2016 per pericolo crollo e riaperto parzialmente per le auto dopo tre anni, principale collegamento tra la superstrada Formia – Cassino torna ad essere agibile.

Dopo anni di attese e di disagi sono stati terminati, infatti, da parte di Astral i lavori necessari a rimettere in sicurezza l’infrastruttura.

I cantieri erano stati aperti il a seguito dei lavori eseguiti dall’Astral per un importo di giugno per un investimento pari a 462.574,00 euro più Iva.

“Da settembre 2018 a due mesi dall’insediamento – sottolinea il sindaco Paola Villa – ci siamo iniziati ad interfacciare con l’Astral responsabile della manutenzione e dei lavori. Dopo telefonate, lettere, incontri febbraio 2019 i lavori vanno in gara. Aggiudicato l’appalto, continua il monitoraggio, la richiesta di tempistiche, i solleciti. Ieri ricevo la telefonata del dottor De Angelis, che ringrazio per l’attenzione e la collaborazione, il quale mi mette al corrente della riapertura”.

Numerosi gli incontri svolti, con audizioni, riunioni, tavoli di confronto, alla presenza di Astral e degli assessori competenti in materia oltre che dei rappresentanti dei comitati di cittadini, in questi anni in Regione e promossi dal consigliere regionale di Forza Italia Giuseppe Simeone che ha sostenuto con ogni mezzo istituzionale l’esigenza di intervenire con rapidità per evitare disagi e l’isolamento di un’intera counità.

“Oggi, settembre 2020, si arriva al risultato! Sapevamo che bisognava essere una “goccia continua”, non bisognava mollare. Si ringrazia il Comitato di Penitro – conclude la Villa – perché è stato sempre presente, sempre assillante, sempre vigile. Il lavoro continua senza fermarsi, mettiamo in sicurezza via Salso.”