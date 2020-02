di Daniela Pesoli – Oltre alla protesta dei cittadini, sul ripetitore per la telefonia mobile a Santo Janni a Formia è forte anche lo scontro politico.

Dopo l’ordinanza del comune per bloccare i lavori per l’installazione dell’impianto, il consigliere di minoranza Claudio Marciano torna ad intervenire sul caso contestando il regolamento sul piano antenne.

“La mobilitazione dei cittadini – dichiara – ha raggiunto un primo, parziale, risultato. Ora si deve proseguire l’azione legale, arrivando fino all’ultimo grado di giudizio, e adottando tutti gli atti necessari per impedire operazioni speculative sul territorio. In questo senso, ribadiamo che l’attuale regolamento, approvato dalla maggioranza poco più di un anno fa in consiglio, resta troppo permissivo e accomodante rispetto agli interessi di compagnie telefoniche e proprietari di terreni. Inoltre, si rivela completamente inutile, dato che i ricorsi fioccano e i soldi per le cause si spendono comunque”.

Marciano critica anche le dichiarazioni dell’assessore all’urbanistica Paolo Mazza.

“Non crediamo – afferma il consigliere comunale – che sui temi urbanistici debbano prevalere, come sostiene l’assessore Mazza, “principi di proporzionalità” tra interessi pubblici e privati. Il Comune si deve dotare di tutti gli strumenti (economici, amministrativi, legali) per affermare il diritto alla città per tutti e non per pochi. Non c’è una sola servitù o un solo abuso che non si giustifichi con qualche legge o norma, che non si reifichi come necessità anziché volontà”.

Infine, Marciano annuncia: “Non appena avremo accesso alla documentazione, continueremo la nostra vertenza, e cercheremo di dare il nostro contributo ai cittadini e, se vorrà, alla stessa amministrazione comunale, per evitare che debbano subire uno scempio”.