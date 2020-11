Se non è un record poco ci manca. I 22 positivi registrati ieri a Formia hanno messo in allarme la popolazione. Il covid si propaga e l’utilizzo delle precauzioni ora non è solo raccomandato, ma obbligatorio.

Una situazione di tensione in città che il sindaco, Paola Villa, cerca di smorzare facendo il punto della situazione e raccontando spaccati di vita quotidiana di chi, rimasto contagiato, continua comunque la sua vita, sia pur con tutte le restrizioni del caso.

Questo quanto scrive Paola Villa: “Tutti i 22 positivi di ieri stanno tutti abbastanza bene, la maggior parte sono contagi intrafamiliari, persone già in quarantena da almeno 10 giorni che risultati positivi al test rapido hanno fatto il molecolare ed erano in attesa del risultato arrivato ieri.

Tra le novità ci sono anche 8 negativizzati, persone che sono uscite dalla quarantena, finalmente!

Tra i positivi risultano persone di tutte le età, tutti già propensi a prenotare il prossimo tampone per mettere la parola fine a questa esperienza.

Tra le diverse persone contattate ci sono: Giuseppe che sta cercando di ricostruire i suoi contatti e cercando di informarli tutti, Rosaria che si è subito trasferita altrove, ormai da oltre 10 giorni, per proteggere mamma e papà che sono anziani e non si possono ammalare.

E poi c’è il signor Mario, un signore di una certa età che mi ha detto che è sicuro che il suo contagio è dovuto alla moglie e con fare ironico mi dice che “anche se lei è negativa, io lo so che lo ha preso lei”. Io ci provo a spiegare, ma lui con fare deciso, dice che è così e basta e che alla fine, meglio a lui che alla moglie”.