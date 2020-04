di Daniela Pesoli – I consiglieri comunali di maggioranza alzano la voce e appoggiano senza indugi la protesta del sindaco di Formia, Paola Villa, esplosa per il mancato riconoscimento di sede Covid-19 dell’ospedale Dono Svizzero.

“Non possiamo accettare questa palese discriminazione, che suona come una offesa in primis a tutto il personale del presidio ospedaliero, ma anche all’intera comunità non di Formia ma del comprensorio”.

Queste le prime parole di una nota firmata da tutti i consiglieri di maggioranza di Formia, che chiedono ad Asl e Regione Lazio di inserire la struttura nella rete Covid come avvenuto, in provincia di Latina, per il Santa Maria Goretti del capoluogo e il Di Liegro di Gaeta.

“Un riconoscimento – aggiungono i consiglieri – che il Dono Svizzero merita di diritto con adeguati investimenti, risorse tecniche, economiche e coperture delle carenze d’organico per permettere, ad esempio, il pieno funzionamento anche per gli esterni della risonanza magnetica e l’attivazione h24 dell’emodinamica”.

Viene ricordato, inoltre, che finora l’ospedale di Formia ha ricevuto dalla comunità, tramite la protezione civile, risorse che hanno permesso di acquistare dispositivi di protezione individuale, una barella bariatrica, due monitor multiparametrici, due carrelli emergenza in tecnopolimero e due defibrillatori con monitor e che sono in arrivo altre apparecchiature.

“Ora si attende – conclude la nota – che le istituzioni sovracomunali tutte, sanitarie, amministrative e di governo, i nostri rappresentanti alla provincia di Latina e alla Regione Lazio, ascoltino la volontà dell’intero comprensorio di cui la maggioranza consiliare di Formia si fa portavoce e facciano il loro dovere”.