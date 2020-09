Un situazione delicata gestita in malo modo. Almeno questo il giudizio di Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare.

Il riferimento è alla gestione, da parte delle autorità sanitarie, del cluster di coronavirus seguito all’infezione, a Formia, del proprietario di un’azienda di pescato.

“Ho comunicato all’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato il mio rincrescimento per la gestione del caso da parte dei vertici dell’Asl di Latina. L’indagine epidemiologica ha riguardato solamente i dipendenti, circa una settantina di unità, oltre a familiari e persone che nei giorni scorsi hanno avuto contatti diretti o indiretti con il titolare dell’azienda risultato positivo al Covid. Dalla notizia della positività di questo imprenditore che si è avuta nella giornata di domenica 13 settembre ci sono voluti tre giorni per avviare l’indagine epidemiologica, attraverso l’allestimento di un drive in per i tamponi”.

L’accusa di Simeone è precisa e circostanziata, con tanto di nomi e cognomi: “Formia appare un centro dimenticato. Soprattutto dai vertici dell’azienda sanitaria di Latina, e mi riferisco al direttore generale Giorgio Casati e al direttore sanitario Giuseppe Visconti. Chi doveva intervenire in prima persona ha preferito rimanere incollato sulla propria poltrona”.