Controlli a tappeto a Formia e cinque persone denunciate. Questo il bilancio dei carabinieri che stanno presidiando il territorio.

Un 23enne di Gaeta per guida senza patente, perché revocata, un 29enne residente a Minturno (LT) per guida senza patente perché mai conseguita, un 41enne ed un 26enne entrambi residenti a Minturno per porto illegale di coltello di genere vietato ed un 49enne residente a Minturno per evasione, poichè ristretto agli arresti domiciliari veniva sorpreso fuori dalla propria abitazione.

Nel medesimo contesto sono stati segnalati per “detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale” alla prefettura di Latina tre giovani trovati in possesso complessivamente di 8 grammi circa di hashish.

Inoltre sono stati controllati 28 auto, identificate 56 persone, di cui 5 gravate da precedenti di polizia, elevate 7 contravvenzioni al codice della strada, 2 veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo.

Controllati anche 3 esercizi pubblici ed eseguite 9 perquisizioni veicolari/domiciliari.