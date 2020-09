Continua a crescere il numero di persone positive al Coronavirus a Formia così come nel resto della provincia di Latina.

Nel Comune del sud pontino i contagi sono aumentati in modo esponenziale a causa del dilagare di alcuni focolai.

Rispetto a questa situazione la preoccupazione maggiore è rivolta verso l’apertura delle scuole prevista per il 24 settembre che potrebbe far circolare ulteriormente il virus.

In questo contesto la Lega a Formia chiede al sindaco Paola Villa di prendere in considerazione un nuovo posticipo per il tempo necessario alla normalizzazione di tale situazione.

“Chiediamo inoltre di sapere se, per quanto di competenza comunale, sono state prese tutte le precauzioni previste dalla legge compreso – spiegano gli esponenti locali della Lega – l’acquisto dei banchi singoli per favorire il distanziamento. Il tutto anche a seguito della nostra richiesta di sospendere tutti gli eventi in città e investire quelle somme sull’acquisto di termoscanner da installare nelle scuole per la prevenzione e della salute dei nostri figli”.

Proprio oggi il Comune ha provveduto a comunicare la sospensione di tali attività.

“Eventi erano state finanziate con il “famoso” fondo Covid che doveva servire soprattutto ad aiutare famiglie e attività economiche duramente colpite dalla crisi economica conseguenza dell’epidemia Covid 19. E’ importante – conclidono – che i nostri figli tornino a scuola ma ciò deve avvenire in assoluta sicurezza“.