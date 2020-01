Ultimo appuntamento oggi, a Formia, con il presepe vivente di Maranola.

Dalle 16.30 alle 19.30 la rappresentazione che chiude la manifestazione, dopo quelle del 26 dicembre e del primo gennaio che hanno registrato una vasta affluenza di visitatori.

Particolarmente atteso l’arrivo dei Re Magi.

Il presepe vivente di Maranola, giunto alla 45esima edizione, è uno dei più antichi di Italia e i vicoli medioevali del centro storico fanno da scenario alla rappresentazione.

Questa particolare tradizione trova le sue radici storiche nella presenza di un monumentale presepe in terracotta policroma del XVI secolo, collocato all’interno della chiesa di Santa Maria ad Martyres, che è stato possibile visitare in tutto il periodo del presepe vivente come la mostra “Il redentore – L’epopea maranolese agli inizi del 1900”.