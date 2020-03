di Daniela Pesoli – Drammatica situazione in una comunità alloggio di Formia per disabili gravi e pazienti psicotici, che rischiano di restare senza assistenza.

Uno di loro è stato ricoverato all’ospedale Dono Svizzero perché positivo al Coronavirus ed è stato necessario, quindi, mettere in quarantena tre operatori.

A prendersi cura degli altri pazienti, nel frattempo sottoposti a tampone, sono rimasti il responsabile della comunità e un solo operatore, in servizio h24 per sopperire alla carenza di personale e in numero insufficiente per un’assistenza adeguata.

Il sindaco Paola Villa ha informato della situazione il prefetto di Latina e ha lanciato un appello ai colleghi del comprensorio.

“La Asl segue la vicenda dal punto di vista sanitario – scrive Villa ai sindaci – ma servono urgentemente degli operatori che sostituiscano quelli in quarantena. Questo appello lo stiamo facendo anche attraverso la Croce Rossa italiana. Se avete nei vostri comuni case alloggio di questo tipo con operatori che potrebbero con i giusti dispositivi venire a dare un supporto, contattatemi subito”.