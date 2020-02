di Daniela Pesoli – Formia città di centenari. Stavolta a tagliare l’invidiabile traguardo è Sabata Gigli che oggi festeggia il secolo di vita.

Dall’amministrazione comunale sono arrivati “gli auguri di tutta la città di Formia per il raggiunto traguardo della signora Sabata Gigli, simpatica centenaria della nostra comunità, nonché prezioso patrimonio di tradizioni, di valori culturali e civili che rappresentano per tutti i giovani e per tutti noi un modello di vita da seguire”.

Sempre a Formia, lo scorso 13 gennaio a raggiungere i cento anni è stato Antonio Nardella.

In precedenza, hanno festeggiato l’importante compleanno Gemma D’Onorio a maggio del 2019 e Bice Marciano a settembre 2018. Ma c’è anche chi va oltre: a marzo del 2019 Rosetta Del Prete di anni ne ha compiuti 101.