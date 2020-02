di Daniela Pesoli – L’ultimo, drammatico incidente stradale avvenuto sulla strada 630 Formia – Cassino, dove mercoledì scorso si è spezzata la vita della commessa 46enne Jlenia Macari di Esperia, ha fatto riesplodere la protesta sulla sicurezza dell’arteria.

Il sindaco di Spigno Saturnia, territorio nelle cui vicinanze si è verificato l’ennesimo grave incidente, torna a chiedere interventi mirati e urgenti.

L’istanza è indirizzata a Regione Lazio e Astral per la convocazione di un tavolo istituzionale “dove affrontare – ha scritto Salvatore Vento – le gravi criticità in termini strutturali e di sicurezza stradale della 630“.

Una lettera è stata inviata anche ai sindaci di Formia e Minturno e degli altri comuni del tratto ciociaro dell’arteria.

“I dati – spiega il sindaco di Spigno Saturnia – parlano di una strada dove mensilmente si versa un tributo di sangue. Scarsa manutenzione e problemi strutturali non possono essere affrontanti con interventi a macchia, ma bisogna programmare seriamente, e celermente, immediate azioni volte a garantire una maggiore sicurezza di tutta la chilometrica. Ritengo che i comuni percorsi da questa arteria stradale devono confrontarsi in modo deciso con il gestore e la Regione, e che questo non sia più rinviabile”.