di Daniela Pesoli – Viene accolta con soddisfazione, dal Partito democratico, l’attivazione della risonanza magnetica nell’ospedale Dono Svizzero di Formia, un servizio che andrà a regime a partire da marzo.

E’ comunque considerato “un primo passo”.

“Ci aspettiamo che da ora in avanti, con una gestione oculata – commenta infatti il Pd di Formia – si apra la fase degli investimenti. Bene la risonanza, cui deve però seguire un ampliamento dei servizi e del personale, in particolare nei settori più delicati. Uno su tutti? L’emodinamica, che deve arrivare ad essere operativa h24 nel minor tempo possibile”.

Non manca la nota politica. Il Partito democratico di Formia rivendica il lavoro svolto dalle amministrazioni regionali guidate da Zingaretti per rientrare dal commissariamento della sanità laziale “impostoci dopo le devastanti gestioni delle destre in Regione”, portando ad esempio la legge Polverini che “con le famose macroaree devastò la sanità nella nostra provincia”.

E sul miglioramento dell’offerta sanitaria del territorio il Pd assicura che, insieme ai propri rappresentanti ai vari livelli istituzionali, continuerà a lavorare con impegno.