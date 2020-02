di Daniela Pesoli – Non evase dai domiciliari, secondo il tribunale di Napoli, il 27 enne di Formia arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri perché trovato fuori dall’abitazione dei familiari nel capoluogo campano dove scontava i domiciliari per detenzione a fini di spaccio di cocaina.

L’uomo è stato processato per direttissima, difeso dagli avvocati Pasquale Cardillo Cupo e Mariargentina Ruggiero e per l’accusa il giovane, già condannato per una rapina avvenuta a Frosinone, aveva ripreso contatti pericolosi mostrando insofferenza nei confronti delle imposizioni dell’autorità giudiziaria.

La difesa ha invece sostenuto che il 27enne fosse sceso dall’abitazione non per scappare, ma soltanto per prendere i figli e accompagnarli a casa proprio mentre arrivavano i carabinieri.

Dopo una breve camera di consiglio, il giudice lo ha assolto.