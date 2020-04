Sono arrivate le nuove apparecchiature per l’ospedale Dono Svizzero di Formia, necessarie per fronteggiare l’emergenza sanitaria e acquistate grazie alla raccolta d fondi promossa dal Comune.

Si tratta di due defibrillatori con monitor, moduli Ecg, Sp02 e pacemaker, e due carrelli di emergenza. Una strumentazione che nelle prossime settimane verrà ampliata con una barella bariatrica.

In totale sono stati spesi 18 mila euro dei 75 mila finora raccolti grazie alla gara di solidarietà a favore del presidio ospedaliero, che ha già permesso di consegnare al personale i dispositivi di protezione individuali.

“In questa nostra operazione – sottolinea il sindaco Paola Villa – è d’obbligo un ringraziamento a chi ci ha permesso di abbattere i prezzi di commissione e quindi di poter acquistare più strumentazione, come Alessandro Marcucci della Marcucci Group, che si è messo da subito a disposizione per la sua e la nostra città, donando il suo tempo per raggiungere le ditte che potessero fornirci gli strumenti richiesti e aggiungendo a questo la possibilità di non pagare alcuna commissione sull’acquisto”.