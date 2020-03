A Formia arriva la “Spesa sospesa” per aiutare chi, in questo periodo di emergenza, si trova in difficoltà e non riesce ad acquistare beni di prima necessità.

L’iniziativa, adottata dall’amministrazione comunale, permette di raccogliere negli esercizi commerciali che aderiscono generi alimentari da donare alle famiglie meno abbienti.

La spesa raccolta verrà presa in carico dalla protezione civile che si occuperà della sua distribuzione.

Tutte le fasi del progetto saranno seguite dagli uffici dei servizi sociali del comune di Formia, coordinati dalla presidente della apposita commissione Rossana Berna, coadiuvata dalla delegata alla povertà Matilde Aratari.

“Non sono mai mancate le risposte positive agli appelli di aiuto – commenta il sindaco Paola Villa – e questo è stato possibile sempre grazie alla generosità dei cittadini e al loro senso civico e di responsabilità etica. Dovere di un’amministrazione è aiutare quanti in questo momento di emergenza hanno bisogno di un sostegno immediato. Dovere di un’amministrazione è non permettere che nessuno resti indietro”.