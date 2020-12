La tradizione napoletana riconvertita al tempo del covid.

Succede a Formia, dove la Caritas, in collaborazione col Centro Commerciale Itaca, lancia l’iniziativa del “Tampone sospeso”… Una iniziativa che, come detto, prende spunto dall’usanza tutta partenopea del celebre “Caffè sospeso”, la tazza di caffè pagata in anticipo come atto di beneficenza anonimo.

Una iniziativa nata col preciso intento di fornire un supporto concreto alla rete territoriale di screening e di diagnosi Covid, aiutando le persone e nuclei familiari in difficoltà; cittadini che sono anche clienti abituali del Centro Itaca.

Per usufruire del “tampone sospeso”, a tutti coloro che faranno richiesta verranno messi a disposizione alcuni voucher numerati, distribuiti dalla Caritas a coloro che ne hanno effettiva necessità.