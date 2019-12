di Daniela Pesoli – Il comune di Formia ha approvato lo schema di variante al piano di utilizzazione degli arenili (Pua) per adeguarlo al nuovo regolamento regionale e alla relativa valutazione ambientale strategica.

Le nuove norme dettate dalla Regione Lazio stabiliscono i requisiti e le caratteristiche delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali, al fine di garantire la tutela delle aree nell’ambito dei piani di utilizzazione degli arenili di competenza comunale.

I comuni dovranno riservare alla pubblica fruizione una quota pari ad almeno il 50% dei metri lineari dell’arenile di propria competenza, stabilire il limite di lunghezza delle barche ormeggiabili che passa dai 18 a 24 metri e prevedere percorsi obbligatori fino alla battigia per la fruizione dell’arenile anche da parte delle persone diversamente abili.

Inoltre, vanno previsti varchi di accesso all’arenile nella misura di uno ogni 300 metri di costa.

Sono queste le più significative novità introdotte dal regolamento regionale.

“Il Comune di Formia – spiegano gli amministratori – intende coinvolgere cittadini, ordini professionali, sindacati e forze politiche sulle modifiche attuate al Pua per raccogliere suggerimenti e contributi dei portatori di interesse. Per questo abbiamo programmato un incontro operativo nella sala Ribaud per giovedì 19 dicembre alle 17”.