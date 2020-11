Cittadini terrorizzati di essere contagiati negli ospedali a casua della persistente promiscuità ed assenza di percorsi separati tra malati Covid e non.

Personale medico e sanitario costretto a vivere situazioni limite che stanno portando ad un aumento dei contagi proprio tra chi ricopre un ruolo indispensabile nella lotta al Coronavirus.

Persone che necessitano di accedere alle cure o a visite mediche specialistiche costrette a rinunciare per la paura di essere contagiati.

“Registriamo ormai con cadenza quotidiana testimonianze di cittadini ‘terrorizzati’ di fronte al pericolo infettivo esistente in modo evidente all’ospedale Dono Svizzero di Formia. Evidente l’insussistenza dei requisiti necessari ad una struttura sanitaria pubblica, per essere considerata come struttura mista sia per pazienti Covid che per altri malati. Una situazione di grave pericolo – spiega il presidente della commissione regionale sanità, Giuseppe Simeone – oltre che irrispettosa dei diritti del malato e della dignità delle persone ho presentato una interrogazione urgente a risposta immediata al presidente Zingaretti e all’assessore D’Amato”.

Nell’interrogazione, che verrà discussa già nel question time di mercoledì 18 novembre, si chiede se non sia legittima la rimozione del manager dell’Asl Giorgio Casati, stante l’evidenza dello stato confusionale in cui sta operando, con effetti dannosi per l’intera collettività.

E’ solo di qualche giorno fa l’esposto di un privato cittadino che, per via di un malore accusato dalla moglie, ha vissuto sulla propria pelle la paura e l’amarezza di trovarsi protagonista indifeso di uno scenario surreale presso il Dono Svizzero di Formia, rivelando di non sentirsi più protetto, confortato e tutelato, bensì ‘terrorizzato’ di fronte al pericolo infettivo, causato dalla promiscuità tra pazienti Covid e altri malati, che si ritrovano negli ‘stessi identici passaggi’ e negli ‘stessi identici corridoi’.

Questo cittadino si fa portavoce dell’intera utenza, e non trova giusto che ‘chi necessita di accedere alle cure o a visite mediche specialistiche necessarie inerenti alle proprie problematiche di salute vi debba invece rinunciare per la paura di poter essere contagiati dal virus del Covid-19’.

“Molte delle parole di questo onesto e sconfortato cittadino sono le medesime che ho utilizzato – continua Simeone – in un esposto su situazione del Dono Svizzero che ho inviato alla Procura della Repubblica, nonché al Nas in merito all’attuale organizzazione ospedaliera, che desta preoccupazione e perfino ‘terrore’, in quanto priva di garanzie sufficienti a tutelare il personale sanitario, medico ed infermieristico e ad assicurare il rispetto dei diritti e della dignità personale dei pazienti, dei familiari e dell’utenza in generale”.

Il presidente e capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale aveva, già in una interrogazione del 5 novembre, posto precise domande inerenti l’ospedale Dono Svizzero e sulle procedure seguite, o meno, per poter rientrare nella rete ospedaliera Covid, se fossero stati rispettati i dovuti protocolli ministeriali, commissariali e regionali e le norme per evitare la promiscuità tra percorso assistenziale Covid e no-Covid.

“Le risposte fornite al sottoscritto dal direttore dell’Asl di Latina, Giorgio Casati sono state insufficienti, sommarie e generiche e per giunta confutate dagli stessi cittadini. Eppure, in una nota al sindaco di Gaeta del 6 maggio 2020, lo stesso direttore generale aveva manifestato il suo disappunto sull’eventualità di individuare anche il Dono Svizzero come ospedale Covid, non avendone le caratteristiche tecniche idonee per tale destinazione. Il vertice dell’amministrazione regionale non possa far finta di niente e chiediamo pertanto la rimozione del dottor Casati, principale responsabile di una gestione dell’emergenza – conclude Simeone – sanitaria che rischia di mettere a repentaglio la salute di sanitari ed utenti, non solo formiani e del golfo, ma dell’intero Sud Pontino”.