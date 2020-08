Formia rimette in sesto le proprie infrastrutture e avvia i lavori di messa in sicurezza del “viadotto Ospedale“.

Si tratta dell’ultimo viadotto della strada regionale 213 Flacca, tratto via Lungomare della Repubblica (direzione Napoli), ubicato prima della rotatoria di intersezione con l’Appia.

L’ordinanza dispone, al fine di consentire gli interventi e garantire l’incolumità pubblica a partire dalle 7 del 24 agosto 2020 e fino al termine dei lavori il restringimento della carreggiata lato mare per la chiusura della banchina tra la seconda e terza campata sul viadotto litoranea in Via Lungomare della Repubblica, all’altezza dell’attività commerciale Purificato e il limite massimo di velocità 30Km/h sul tratto di strada interessato.