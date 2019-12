di Daniela Pesoli – Dopo le numerose lamentele dei cittadini si interviene sul cimitero comunale di Castagneto dove, da tempo, non funzionano o non sono sufficienti le lampade votive.

Il Comune di Formia ha affidato i lavori da realizzare nei lotti del cimitero interessati dalle criticità.

L’intervento più corposo riguarderà un gruppo di quasi 400 loculi, dove l’impianto di illuminazione non funziona in quanto danneggiato nel corso delle operazioni di tumulazioni.

Nella stessa zona sarà realizzato anche un impianto supplementare a bassa tensione per aggiungere le luci portate dagli utenti durante il periodo della commemorazione dei defunti.

In un’altra area si interverrà per superare i disagi causati da un guasto nell’ impianto nel seminterrato con conseguente scarsa illuminazione del lotto, che non è raggiunto dalla luce naturale.