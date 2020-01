di Daniela Pesoli – Al via gli interventi di manutenzione del verde a Formia. Sono i primi di un piano più completo che dovrebbe riguardare tutti gli spazi verdi pubblici.

Le zone interessate sono le frazioni di Castellonorato, Maranola e Trivio dove saranno eseguiti principalmente le potature degli alberi e gli sfalci dell’erba.

A Castellonorato gli interventi riguarderanno l’area della chiesetta di via San Rocco, la zona tra via Acquata dei Palombi e via Capo La Terra, la scuola dell’infanzia Il piccolo principe, il giardino del pozzo, via Cintio e via Rotabile.

A Maranola si lavorerà in via Angelo Forte, nell’area antistante la chiesa dell’Annunziata, in via Monsignor Ruggiero, nell’incrocio con via Sorgenza e via Redentore.

Infine, a Trivio sarà interessata piazza Sant’Andrea.