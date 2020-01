di Daniela Pesoli – Un passo avanti per l’adeguamento del riparo di pesca e del mercato di pesce della darsena di Formia.

Il Comune ha affidato i lavori relativi alla tranche di interventi da eseguire con le risorse del bilancio, 36 mila euro, che integrano il finanziamento di 64mila euro concesso dalla Regione Lazio (dipartimento agricoltura, cibo, caccia e pesca).

Il progetto, approvato dal consiglio comunale di Formia ad ottobre del 2018 in risposta ad un avviso pubblico del Flag “Mar Tirreno e isole ponziane” per l’attuazione delle strategie di sviluppo locale e per chiederne il finanziamento, prevedeva un costo di 100 mila euro.

Lo scorso settembre la Regione Lazio ha ammesso la richiesta di finanziamento concedendo al Comune di Formia la somma di 64 mila euro che va a coprire il progetto parzialmente. Essendo necessario realizzare l’intero progetto, l’ente locale ha stanziato la differenza dei fondi e affidato i relativi lavori.