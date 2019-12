di Daniela Pesoli – A Formia la grande festa di capodanno sarà in piazza e con la Torre di Mola a fare da cornice.

Tutti a ballare con la musica da discoteca dei dj che si alterneranno alla consolle e con la chitarra suonata da Marco Viccaro “Bucalone” che ha vinto l’ultima edizione di Sanremo Rock. Si inizia alle 23.

Il programma del capodanno formiano, insieme alle iniziative del primo gennaio – in questo caso sarà in primo piano la musica classica – è stato presentato in comune dagli amministratori.

“La darsena intorno alla Torre di Mola è un luogo dove ancora il mare lambisce il centro cittadino e per questo rappresenta una cornice dove meglio potrà crearsi un’atmosfera suggestiva ed una scenografia innovativa – ha spiegato l’assessore al Turismo e alle attività produttive, Kristian Franzini – grazie a proiezioni di videomapping e alle esibizioni di Lux Arcana, una delle maggiori compagnie artistiche di spettacolo di fuoco e luci Led. Sarà una kermesse molto variegata per soddisfare tutti i gusti”.

Il concerto di capodanno si terrà mercoledì alle 17 nella chiesa dei Santissimi Lorenzo e Giovanni Battista. Si esibirà la Rome International Orchestra, 40 elementi, diretta dal maestro Giorgio Proietti. La musica sarà di Strauss (padre e figlio), tipica della tradizione viennese. Ha collaborato la pro loco di Formia che contribuisce ai festeggiamenti per capodanno con “Formia… il 31 in musica”, manifestazione abbinata alla degustazione di prodotti enogastronomici locali e con il coinvolgimento degli operatori commerciali.

“Un unico evento – ha sottolineato il presidente della pro loco Renato Lombardi – che prenderà il via alle 12 del 31 e proseguirà fino alle 2 del primo gennaio con un preciso comune denominatore: la diffusione della cultura musicale e di momenti di svago e divertimento e la promozione del territorio cittadino”.