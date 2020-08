Intervento degli uomini della Guardia Costiera di Formia, questa mattina, nei confronti di un venditore ambulante di prodotti ittici in spiaggia sul litorale di Santo Janni – Gianola.

I controlli effettuati dagli agenti permettevano di appurare che i prodotti in vendita erano privo di documentazione che certificasse la provenienza; senza considerare il fatto che erano conservati e trasportati in spregio alle più elementari norme sanitarie.

L’uomo, di origine campana, di 53 anni, consapevole di non essere in regola, risultava avere diversi precedenti penali per vari reati, nonché destinatario di numerosi “fogli di via”.

Alla fine dei controlli, all’uomo veniva elevata una contravvenzione per oltre 6.000 euro e la merce posta sotto sequestro. Veniva, inoltre, emanato un provvedimento di allontanamento e divieto di soggiorno nel Comune di Formia.