Un uomo di 33 anni, di origini indiane, è stato oggetto di un’ordinanza contenente nuove misure restrittive scattate a seguito dell’aggravamento della custodia cautelare.

La notifica è avvenuta oggi ad opera dei militari della tenenza di Fondi.

Il 33enne, già arrestato per reati di droga il 6 settembre 2020, in quanto trovato in possesso di tre involucri di eroina, si è reso responsabile di alcune violazioni alla misura cautelare dell’obbligo di firma cui era sottoposto.

Verrà quindi portato per scontare la pena nella casa circondariale di Roma Rebibbia.