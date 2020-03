Denunciato per non aver rispettato le prescrizioni contenute nel decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri per prevenire la diffusione del Coronavirus.

Si tratta di un uomo di 62 anni di Campodimele.

L’uomo, ieri sera, a Fondi, ha chiesto telefonicamente il supporto delle volanti del commissariato per un intervento presso l’ospedale San Giovanni di Dio a causa della presenza di due senzatetto che dormivano nei pressi dell’ingresso del pronto soccorso.

Giunti sul posto gli agenti hanno appurato che i due senzatetto trovano riparo nelle giornate di grande freddo nei pressi dell’ospedale con il consenso del personale sanitario.

E’ stato quindi chiesto conto all’uomo della sua presenza nei pressi dell’ospedale, in quanto residente fuori Comune.

L’uomo ha addotto a sua giustificazione delle non meglio precisate ragioni di carattere sociale, e pertanto alla luce delle futili ragioni del viaggio, in aperta violazione di quanto disposto decreto del 9 marzo, per l’uomo è scattata la denuncia per violazione dei provvedimenti dell’autorità.