Manca ormai poco alla sfida di pugilato che assegnerà la cintura mondiale IBO dei pesi superpiuma, primo titolo iridato in palio in Italia da oltre 11 anni, in agenda venerdì 6 novembre nella cornice del palasport di Fondi.

Un match sulle 12 riprese in cui si sfideranno il 25enne italiano Michael “Lonewolf” Magnesi e il 36enne ruandese Patrick C: il primo imbattuto in 17 incontri da professionista, il secondo senza sconfitte dal 2012.

Passaggio di rito, nella marcia di avvicinamento al testa a testa sul ring, quello della pesatura dei contendenti. Verrà effettuata giovedì 5, a partire dalle 16.30 presso il Le Cinéma Café di via Diversivo Acquachiara, uno dei locali della catena di ristorazione main sponsor della riunione, oltre che dello stesso Magnesi.

Ma il primo a credere alla vittoria è proprio il boxeur laziale, nativo di Palestrina, cresciuto a Cave e attualmente residente a Civitavecchia: “Non sento pressione, sono pronto per la vetta del mondo”, continua a ripetere. Guardando già avanti: “Non solo la cintura IBO. Voglio combattere e impormi anche nelle altre sigle pugilistiche mondiali”.

Intanto, al cartellone della serata (in diretta dalle 21 su Sportitalia) si aggiunge un ulteriore incontro: Yuri Lupparelli se la vedrà con Petru Chiochiu. Completano il sottoclou i match tra Anna Lisa Brozzi e Jaime Louise Wallis, Simone Bicchi e Matteo Guainella, Eti Qamili ed Alex Ferramosca.