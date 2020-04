di Daniela Pesoli – L’emergenza sanitaria e la conseguente crisi economica costringe i comuni ad intervenire sui bilanci per adeguarli alla difficile situazione in atto.

Ieri sera la giunta municipale di Fondi ha approvato una variazione d’urgenza alla prima annualità del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, necessaria per provvedere a spese urgenti a favore delle famiglie meno abbienti che hanno difficoltà a fronteggiare l’emergenza.

Una prima delibera adottata dalla giunta tiene conto di tutte le misure economiche messe in campo da Governo (357 mila euro) e Regione Lazio (158 mila euro) a sostegno dei nuclei familiari di Fondi, mediante l’erogazione dei buoni spesa per generi alimentari, farmaci e prodotti per l’igiene personale.

Un’altra delibera riguarda i trasferimenti finanziari e l’approvazione del disciplinare per le modalità operative da seguire ai fini della realizzazione degli interventi.

L’assegnazione dei buoni spesa, il cui importo è determinato sulla base di 30 giorni, avrà luogo secondo i seguenti criteri: nuclei di 1 persona euro 150, nuclei di 2 persone euro 300, nuclei da 3 persone ed oltre euro 400.

E’ stato, quindi, pubblicato un avviso pubblico per redigere un elenco di operatori economici preposti alla vendita di beni di prima necessità ossia generi alimentari, farmaci e prodotti per l’igiene personale disponibili ad accettare i buoni spesa emessi dal Comune, e sono state stabilite tutte le fasi procedurali degli interventi.

Le modalità dell’iter sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Fondi.