Tre volte i vandali sono entrati nei locali dell’istituto comprensivo “Enrico Amante” di Fondi, rompendo i vetri di una finestra, danneggiando una porta e un cellulare e i quadri elettrici. Le incursioni sono avvenute per tre giorni di seguito e ogni volta qualcuno ha lasciato le tracce del proprio misfatto.

Le forze dell’ordine, chiamate dal dirigente, sono intervenute sul posto cercando elementi utili ad identificare i responsabili. Sono al vaglio le immagini delle telecamere in cui i furfanti sono ben visibili. Non si esclude quindi che saranno identificati al più presto.

Il sindaco, Beniaminoo Maschietto, ha incontrato le forze dell’ordine anche per chiedere maggiori controlli nei luoghi in cui i giovani continuano ad assembrarsi. Il primo cittadino rivolge in questo senso un appello ai genitori affinché si impegnino maggiormente per far rispettare ai propri figli le restrizioni e il coprifuoco per arginare il diffondersi del coronavirus. In città in questi giorni è stato infatti registrato un aumento dei contagi.