Non solo Fondi, ma diversi altri comuni, sono protagonisti di un’iniziativa che porterà i cittadini, tramite un questionario, ad esprimersi e presentare proposte sul servizio socio-sanitario.

Il progetto riguarda il Distretto socio sanitario LT4 che comprende, oltre a Fondi (comune capofila), anche Campodimele, Lenola, Monte San Biagio, San Felice Circeo, Sperlonga e Terracina.

Sono in corso le attività preliminari per la predisposizione del nuovo Piano Sociale di Zona 2021-2023 e, da qualche giorno, è possibile compilare un breve questionario online.

L’obiettivo è quello di costruire un piano realmente conforme alle esigenze del cittadino. I tavoli tematici sono famiglia, minori e giovani; povertà e disagio adulti; anziani; violenza di genere; disabilità e immigrazione.

Le associazioni, le cooperative, le onlus, i movimenti politici, i sindacati e, in generale, i cittadini, spuntando una o più tematica in fase di risposta al questionario, possono quindi realmente avere voce in capitolo nella messa a punto dei servizi del sociale.

Il Piano Sociale di Zona (PSdZ) ha validità triennale e, proprio per rispondere appieno alle esigenze dei cittadini, viene aggiornato ogni anno. Fondamentali, nella fase di aggiornamento e miglioramento, il lavoro di ascolto svolto dalla filiera sociale e strumenti come il modulo interattivo.

“Un buon piano sociale – hanno spiegato il sindaco Beniamino Maschietto e l’assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino – consente di superare la soglia della povertà, di garantire percorsi di assistenza virtuosi ed efficaci e di dare la possibilità a tutti di accedere più facilmente ai servizi. Per questo invitiamo tutti, anche le associazioni e i cittadini degli altri comuni del distretto, a rispondere al questionario contribuendo al miglioramento dei servizi della collettività”.