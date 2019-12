di Daniela Pesoli – Ha spaziato dalla cultura ai lavori pubblici, dai servizi sociali all’ambiente, il sindaco Salvatore De Meo nel tracciare il suo bilancio di fine anno delle attività svolte dall’amministrazione comunale di Fondi.

Tra i principali eventi culturali, De Meo ha evidenziato gli appuntamenti del Fondi Music Festival, la serata con la comunità di Sant’ Egidio e il festival Fondifilm giunto alla 18esima edizione.

Il 2019, per Fondi, è stato l’anno dell’apertura dello sportello anti-usura, delle iniziative per la giornata mondiale contro la violenza delle donne, dell’inaugurazione della biblioteca dei bambini di Fondi e della sede distaccata del conservatorio “Respighi” di Latina, del progetto per la prevenzione del disagio giovanile.

“Molto impegnativo – ha detto il sindaco di Fondi – sono stati i settori urbanistica e lavori pubblici. Abbiamo approvato con delibera di giunta lo studio preliminare per l’individuazione degli interventi di mitigazione del Rio Querce, abbiamo concluso il percorso di approvazione della variante speciale per il recupero urbanistico del nucleo edilizio “Pedemontana”, abbiamo approvato in consiglio comunale le disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio che prevedono il cambio di destinazione d’uso degli edifici e interventi per il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico”.

Nel 2019 sono iniziati i lavori di messa in sicurezza e adeguamento della viabilità di via Ponte Tavolato.

“Per la stessa arteria – ha annunciato De Meo – è programmato un nuovo lotto, di circa un milione di euro, e auspico ulteriori risorse per l’ulteriore miglioramento della mobilità di via Ponte Tavolato a servizio del mercato ortofrutticolo. Ed ancora, siamo intervenuti per il miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale dell’ultimo tratto di via Ponte Gagliardo e per il secondo lotto di lavori che interesseranno a breve corso Appio Claudio dall’incrocio con via Manzoni fino a piazza della Repubblica”.

Il sindaco ha ricordato nel suo consuntivo anche le attività a tutela dell’ambiente: giornate ecologiche, attuazione del progetto “Plastic free beach”, adesione alla settimana europea per la riduzione dei rifiuti, nuove piantumazioni negli istituti scolastici, posizionamento sul territorio di numerosi punti di raccolta per l’olio vegetale esausto.